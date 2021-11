Bijna 11.000 corona besmettingen en 1.350 opnames waarvan 286 op IC

Fors hoger dan daggemiddelde

Het vandaag gemelde aantal van 10.949 besmettingen ligt ruim 2.000 boven het daggemiddelde van de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen 7 dagen zijn er 61.769 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 8.824.

14-daags daggemiddelde

In de afgelopen 14 dagen zijn er 107.110 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 7.651. En over de afgelopen 31 dagen zijn er 166.177 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 5.361. Het besmettingscijfer van 10.949 van vandaag is dus meer dan het dubbele dan het daggemiddelde van de afgelopen 31 dagen: 5.361.

1.350 opgenomen COVID-patiënten waarvan 286 op IC

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 1.350, dat zijn er 23 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 286 op de IC, 13 meer dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 1.064 in de kliniek, 10 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 13 bovenregionale verplaatsing van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS. Ook hier is nog steeds sprake van stijgende aantallen.