Grote campagnes om het belang van de basisregels

Momenteel loopt de campagne over het testen bij klachten en het belang van thuisisolatie na een positieve test. Deze wordt vertoond op radio, tv en sociale media. Testen en quarantaine zijn belangrijke manieren om de verspreiding van het virus onder controle te houden. Minder mensen laten zich nog testen als zij corona gerelateerde klachten hebben. De kern van de campagne is daarom: ‘Twijfel je of je je moet laten testen? Laat je dan testen’.

Vanaf morgen start een campagne over de herziene mondkapjesplicht. Om een brede doelgroep te bereiken worden volgende week advertenties geplaatst met een overzicht van alle basisregels. Deze worden gepubliceerd in de landelijke en regionale dagbladen en huis-aan-huis kranten. Aan het belang van hygiëne (handwassen, geen handen schudden) en 1,5 meter afstand houden wordt via sociale media-aandacht besteed.

Om mensen te wijzen op de plicht om altijd je coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs te laten zien, op plekken als sportwedstrijden en sportclubs, horeca, musea, theaters en bij evenementen, is deze week ook een nieuwe campagne gestart. Met buitenreclame, online advertenties en spotjes op Spotify, wil de overheid mensen erop wijzen dat zij hun QR-code en legitimatie op deze plekken moeten laten zien.

Ventilatie

Sinds de zomer wordt het belang van voldoende frisse lucht gecommuniceerd via de campagne ‘Alleen Samen’. Via zogenoemde sliders op sociale media zijn tips over goed ventileren gedeeld. Ook wordt sinds september een korte animatie over ventileren getoond voordat mensen online een video of online tv-programma bekijken. Daarnaast is ingezet op het vergroten van kennis over ventileren bij eigenaren en beheerders van gebouwen. TNO heeft hierover een Handreiking Ventilatie opgesteld. Deze is op Rijksoverheid.nl en op de website ventilerenzogedaan.nl te vinden.

Prikken zonder Afspraak

De campagne ‘Prikken zonder Afspraak’ loopt sinds de zomer. Eerder waren landelijk radiocommercials te horen en in 200 postcodegebieden, waar de vaccinatiegraad achterbleef, hingen posters in abri’s en werden daar sociale mediaberichten verspreid. Deze campagne richt zich op een jongere doelgroep die zich wel wil laten vaccineren, maar nog geen eerste prik heeft gehaald. In de campagne staat centraal hoe eenvoudig het is om je prik te halen. Daarnaast is er op het platform een verwijzing naar meer informatie voor mensen die nog twijfelen. Vanaf deze week wordt de campagne uitgebreid naar nog eens 800 postcodegebieden waar de vaccinatiegraad relatief laag is.

Meertalige campagne

Om opnieuw mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen te bereiken wordt de huidige campagne 'Prikken zonder afspraak' uitgebreid naar vele talen. Daarbij wordt verwezen naar de website prikkenzonderafspraak.nl in dezelfde taal als die van de advertentie. Ook wordt binnenkort informatie verspreid via kleine supermarkten en belwinkels en via media gericht op anderstalige groepen.