RIVM meldt maandag bijna 11.900 nieuwe besmettingen, stijging houdt aan

Stijging blijft aanhouden

De nieuwste besmettingcijfers bevestigen dat het aantal dagelijkse besmettingen flink blijft stijgen. Zo bedraagt het totaal aantal besmettingen in de afgelopen 7 dagen 73.068. Dat zijn gemiddeld per dag 10.438 besmettingen. Het cijfers van 11.848 van vandaag ligt daar ook al 1.410 boven.

14-daags en 31-daags gemiddelde

Als je kijkt naar het gemiddeld aantal besmettingen per dag over de afgelopen 14 dagen dan bedraagt deze 8.925. En het gemiddelde per dag over de afgelopen 31 dagen bedraagt 6.254.