Besmettingen afgelopen week: +45%, +18% opnames en +40% op IC

In de afgelopen 7 dagen is het aantal nieuwe patiënten, dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, gestegen naar 1.137 opnames. 'Dat is 18% meer dan een week eerder', zo meldt het RIVM dinsdagmiddag.

Stijging op IC van 40 procent

'Op de Intensive Care (IC) werden 204 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen (+40%). In de afgelopen week, van 3 november tot en met 9 november 2021, zijn er 45% meer personen met een positieve coronatest gemeld dan in de week ervoor', aldus het RIVM. In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen.

Ziekenhuisopnames in de afgelopen week

Het aantal patiënten met COVID-19 dat in de afgelopen week werd opgenomen in het ziekenhuis, steeg in vergelijking met de week ervoor van 960 naar 1.137 personen. Er werden 204 patiënten met COVID-19 opgenomen op de IC, dat zijn 58 nieuwe patiënten meer dan in de week ervoor (+40%).

Regionale verschillen

Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen kalenderweek werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Zuid-Holland-Zuid, Limburg-Noord, Limburg-Zuid, Gelderland-Zuid en IJsselland.

Stijging positieve coronatesten in alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen

Afgelopen week werden 76.790 positieve testuitslagen gemeld, een stijging van 45% vergeleken met de voorgaande week. Per 100.000 inwoners kregen 439 personen een positieve testuitslag. Ruim 417.911 mensen lieten zich testen bij de GGD, dat is 45% meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag bleef gelijk met 17,2%, inclusief testen ter bevestiging van een positieve zelftest.

Reproductiegetal stabiel

Het meest recente reproductiegetal van 25 oktober, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten bleef nagenoeg onveranderd en ging van 1,20 naar 1,19 (ondergrens 1,16 – bovengrens 1,21). Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 119 nieuwe personen besmetten.