Derde stakingsdag in de Zorg: 366 afdelingen van UMC's draaien zondagdienst

Medewerkers van 366 afdelingen van de in totaal 8 umc’s in Nederland draaien donderdag 25 november aanstaande een zondagsdienst op een doordeweekse dag; het ultieme stakingsmiddel in de zorg. 'Dit zijn 87 afdelingen meer dan tijdens de vorige actie', zo meldt de FNV donderdag.

'Onvrede'

'De onvrede onder medewerkers van de academische ziekenhuizen neemt steeds verder toe. Een recordaantal afdelingen heeft zich aangemeld voor de derde stakingsdag', aldus de FNV.

Steeds meer ziekenhuisafdelingen doen mee

In september waren bij de eerste actie 89 afdelingen aangesloten; vorige maand tijdens de tweede actiedag waren dat er al 279. Dat steeds meer ziekenhuisafdelingen meedoen met de stakingsactie van vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en LAD is volgens FNV-bestuurder Elise Merlijn niet vreemd.

'Situatie onhoudbaar'

'Hoe langer het duurt, hoe bozer mensen worden. Steeds meer umc-werknemers zien dat de situatie onhoudbaar is en dat er nu echt iets moet gebeuren. Hopelijk zien de werkgevers dat ook eindelijk in, want de geest is uit de fles en die gaat er niet meer in', zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn donderdag.

Ruim 80.000 medewerkers

De vier bonden die betrokken zijn bij de actie strijden voor betere arbeidsvoorwaarden voor de ruim 80.000 medewerkers bij de universitaire ziekenhuizen. Werkgeversorganisatie NFU sloot eerder een cao af met de veel kleinere vakbond NU’91 en waarin een loonsverhoging onder de inflatiecorrectie is afgesproken. Bovendien wordt in het eindbod van de NFU onderscheid gemaakt tussen groepen. Twee derde van de medewerkers krijgt 1% loonsverhoging over drie jaar. De andere groep – verzorgenden, verpleegkundigen en doktersassistenten – krijgt 3,5% over drie jaar.

Solidariteit is groot

'Dat is niet alleen veel te weinig, maar door mensen apart te belonen speel je groepen tegen elkaar uit. Gelukkig zien we heel duidelijk dat de onderlinge solidariteit in de umc’s heel groot is.' De FNV wil een structurele loonsverhoging van 3% per jaar voor alle medewerkers met een bodem van € 75.

Maatregelen tegen torenhoge werkdruk

Ook zijn snel effectieve maatregelen nodig om de torenhoge werkdruk te beteugelen. Die afspraken zijn er nu niet. Eén op de vijf medewerkers in de umc’s staat dagelijks met te weinig collega’s ingeroosterd. Daar komt bij dat vanwege de coronapandemie telkens meer gevraagd wordt van medewerkers.

'Water staat aan de lippen'

Brigitte Sprokholt, onderhandelaar namens FBZ: 'Het water staat deze medewerkers al aan de lippen. Het is onverantwoord dit zo door te laten gaan. Umc-werknemers hebben tijdens de vorige actiedag heel duidelijk laten weten wat hun wensen zijn, maar voelen zich niet gehoord en daar maken wij ons zorgen om.'