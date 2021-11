Vrijdag 16.287 besmettingen gemeld, ziekenhuisopnames stijgt naar 1.755

Nadat het RIVM donderdag het recordaantal besmettingen van 16.364, sinds de uitbraak van de pandemie in maart 2020, gemeld had gekregen is het aantal besmettingen dat vandaag is gemeld opnieuw torenhoog met 16.287, slechts 77 minder dan gisteren.