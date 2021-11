Zaterdag bijna 14.000 besmettingen gemeld bij het RIVM

Bij het RIVM zijn zaterdag 13.902 nieuwe besmettingen gemeld. Het is het op twee na hoogste cijfer sinds de uitbraak van de pandemie in maart 2020.

Het op twee na hoogste dagcijfer ooit

De 13.902 besmettingen van vandaag zijn er ongeveer 2.400 minder dat vrijdag en donderdag toen er respectievelijk 16.287 en 16.364 nieuwe besmettingen werden gemeld, de hoogste dagcijfers ooit.

14-daags gemiddelde

In de afgelopen 14-dagen zijn er totaal 159.203 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 11.372 gemiddeld per dag. In de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 93.422 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 13.346 gemiddeld per dag.