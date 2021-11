Nieuw dagrecord: 23.680 nieuwe positieve coronatests

Er zijn bij het RIVM in De Bilt tot vanmorgen 10.00 uur 23.680 nieuwe besmettingen gemeld met het coronavirus. Dit is opnieuw een dagrecord. Niet eerder werden er zoveel positieve tests gemeld.

Het weekgemiddelde is inmiddels gestegen naar 18.002 positieve tests per dag. Dit is een stijging van 46 procent met de zeven dagen daarvoor.

In ziekenhuizen is het aantal bedden dat bezet is door een patiënt met corona is toegenomen. Momenteel liggen er 2110 personen met coronaklachten. Woensdag waren dit er 2077. Op de Intensive Care worden momenteel 413 patiënten behandeld. Gisteren waren dit er 402.

Bij het aantal overleden personen aan de gevolgen van covid is ook een stijging te zien. Vandaag werden er 34 gemeld. De afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 29 doden gemeld. Dit was zeven dagen daarvoor nog 24.