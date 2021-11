21.099 besmettingen, 2.147 COVID-19-patiënten in ziekenhuis, 428 op de IC

Vrijdag heeft het RIVM 21.099 coronabesmettingen gemeld gekregen. Het is opnieuw deze week een dagaantal dat ver boven de 20.000 ligt en dat betekent dat het coronavirus zich nog steeds verder verspreid in Nederland en de afgelopen zaterdag aangescherpte maatregelen nog niet echt een remmend effect lijken te hebben.

14-daags daggemiddelde: 15.867

Als je kijkt naar het aantal besmettingen over de afgelopen 14 dagen dan bedraagt het daggemiddelde 15.867. Het dagaantal van vandaag van 21.099 ligt ruim 5.000 boven het 14-daags daggemiddelde. Wanneer je kijkt naar het aantal van 130.614 besmettingen in de afgelopen 7 dagen dan bedraagt het daggemiddelde 18.659. Het dagaantal van vandaag van 21.099 ligt 2.400 boven het 7-daags gemiddelde.

Ziekenhuisopnames gestegen naar 2.147 coronapatiënten waarvan 428 op de IC

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland is op dit moment 2.147, 37 meer dan donderdag. Hiervan liggen er 428 COVID-patiënten op de IC. Dat zijn er 15 meer dan gisteren en 1.719 in de kliniek, 22 meer dan gisteren. 'Er zijn gisteren 7 bovenregionale verplaatsing van COVID-patiënten gerealiseerd', zo meldt het LCPS.