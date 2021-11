EMA geeft positief advies voor molnupiravir, de anti-coronapil

Het Comité voor menselijke geneesmiddelen van het EMA ( CHMP ) heeft advies uitgebracht over het gebruik van Lagevrio, ook wel bekend als molnupiravir of MK 4482, voor de behandeling van COVID-19. Dit meldt de EMA vrijdag.

Volwassenen

'Het geneesmiddel, dat momenteel nog niet officieel in de EU is goedgekeurd, kan worden gebruikt voor de behandeling van volwassenen met COVID-19 die geen aanvullende zuurstof nodig hebben en die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van ernstige COVID-19', zo meldt de EMA.

Binnen 5 dagen na symptomen toedienen

Lagevrio moet zo snel mogelijk na de diagnose van COVID-19 en binnen 5 dagen na het begin van de symptomen worden toegediend. Het geneesmiddel, dat verkrijgbaar is in de vorm van capsules, moet gedurende 5 dagen tweemaal daags worden ingenomen.

Noodgevallen

'Het EMA heeft dit advies uitgebracht ter ondersteuning van nationale autoriteiten die kunnen beslissen over mogelijk vroegtijdig gebruik van het geneesmiddel voorafgaand aan de vergunning voor het in de handel brengen, bijvoorbeeld in situaties van gebruik in noodgevallen, in het licht van het stijgende aantal infecties en sterfgevallen als gevolg van COVID-19 in de hele EU', aldus de EMA.