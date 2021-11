Meander biedt baanbrekende behandeling tegen uitgezaaide prostaatkanker aan

De nucleair geneeskundigen van Meander Medisch Centrum hebben de eerste behandelingen met de radioactieve stof Lutetium-177-PSMA uitgevoerd. 'Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker, voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is', zo meldt het ziekenhuis maandag.

Kankercellen afsterven

Lutetium is een radioactieve stof en wordt opgenomen door de kankercellen, waardoor deze afsterven. De therapie is de afgelopen jaren getest in een groot internationaal onderzoek. Meander is, na het Antoni van Leeuwenhoek, het tweede ziekenhuis in Nederland dat deze therapie op reguliere basis kan toepassen met vergoeding door de zorgverzekeraar.

Behandeling met Lutetium

Jaarlijks krijgen bijna 13.000 mannen de diagnose prostaatkanker, de nummer één kankervorm bij mannen. Bij zo’n 20% van deze mannen is de prostaatkanker al uitgezaaid bij diagnose. Er overlijden ook elk jaar bijna 3.000 mannen aan prostaatkanker, een vergelijkbaar getal met de sterfte bij vrouwen aan borstkanker. Mannen met prostaatkanker kunnen in Meander terecht voor behandeling. Er staat een gespecialiseerd team klaar voor deze patiënten en samen wordt bekeken wat de best passende behandeling is.

Leven kankerpatiënt verlengen

Bij patiënten met uitgezaaide prostaatkanker kan een behandeling met Lutetium-177-PSMA het leven van de patiënt verlengen en zijn kwaliteit van leven verbeteren. Het is een nieuwe behandeling waarbij de patiënt een infuus krijgt met radioactief Lutetium. Het Lutetium dringt tot de kankercellen door, waardoor deze afsterven en uitzaaiingen worden verkleind of geremd in hun groei. Deze therapie wordt vier tot zes keer herhaald.

Tweede ziekenhuis in Nederland

Voorheen konden patiënten deze behandeling alleen op eigen kosten in Duitsland ondergaan. Jan-Paul Esser is nucleair geneeskundige in Meander en is bijzonder trots dat het ziekenhuis deze behandeling nu zelf kan gaan toepassen: 'De toekomst van de nucleaire geneeskunde is therapie. Als tweede ziekenhuis in Nederland kunnen en mogen wij deze nieuwe therapie op reguliere basis aanbieden. Wij zijn enorm trots dat ons dit, in goede samenwerking met de apotheek en de klinische fysica, is gelukt. Met deze Lutetium-177-PSMA-behandeling is kwaliteit van leven te winnen en is er overlevingswinst.'

Topklinische zorg

Meander Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dat betekent dat Meander naast basiszorg ook hooggespecialiseerde medische patiëntenzorg levert die niet elk ziekenhuis biedt. Eén van de door STZ erkende topklinische functies is de Radionuclidentherapie. Innovatie speelt een belangrijke rol binnen de STZ-ziekenhuizen en dus ook binnen Meander. De behandeling met Lutetium is een mooie innovatie binnen dit expertisecentrum van Meander.