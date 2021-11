Aantal opgenomen COVID-patiënten stijgt naar 2.540, 488 op IC

Het aantal coronapatienten dat op dit moment is opgenomen in het ziekenhuis is weer verder gestegen naar 2.540. 'Dat zijn er 110 meer dan maandag', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdagmiddag.

Totaal 2.540 en 488 op de IC

'Van de in totaal 2.540 opgenomen COVID-patiënten liggen er 488 op de IC, 18 meer dan gisteren', aldus het LCPS. 2.052 coronapatienten liggen in de kliniek, 92 meer dan gisteren. Er zijn gisteren 5 bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 400 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 112 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 51 opgenomen op de IC, 17 meer dan gisteren, en 349 in de kliniek, 95 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de kliniek en de IC.

Bezetting IC

De totale bezetting op de IC is met 61 toegenomen naar 943 patiënten. Op de IC liggen nu 488 COVID-patiënten, 18 meer dan gisteren, en 455 non-COVID-patiënten, 43 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 807 toegenomen naar 14.325 bedden. In de kliniek liggen nu 2.052 COVID-patiënten, 92 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen.