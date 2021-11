22.274 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM

Besmetting

Het wekelijkse gemiddeld van het aantal besmettingen is de afgelopen dag met 24 procent gestegen. Hierdoor ligt het zevendaagse gemiddelde nu op 22.218 positieve tests per dag.

Ziekenhuis

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt dat er 2545 mensen met coronaklachten in een ziekenhuis liggen. Dit zijn er tien meer dan woensdag. Het aantal patiënten dat op de intensive Care ligt is gestegen van 505 naar 530.

Doden

Er is ook een stijging te zien in het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van corona. Er werden vandaag 61 overleden personen gemeld. Dit maakt het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen op 43 doden per dat. Dit tegen 28 doden een week eerder.