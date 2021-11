Huisartsen: alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog mogelijk

De vraag in de huisartsenzorg en de wijkverpleging neemt zo snel toe, omdat steeds meer mensen corona hebben of met andere klachten dan corona niet meer terecht kunnen in een ziekenhuis of verpleeghuis, omdat die vol zijn. Huisartsen en hun team, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden zetten alles op alles om de hoogstnoodzakelijk zorg goed te blijven verlenen. Dit kan alleen als we een deel van de normale zorg uitstellen, niet verlenen of minder intensief verlenen.

Zorgelijk

Bianca Buurman, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: “De situatie in de wijkverpleging is zeer zorgelijk. Het is belangrijk dat je thuis goede zorg krijgt als je ziek bent. Die kunnen wij nu niet meer verlenen zoals we dat zouden willen. Zorgverleners, patiënten, mantelzorgers, we moeten nu met elkaar zorgen dat we hier zo goed mogelijk doorheen komen. In de wijkverpleging zullen we er alles aan doen om zo goed als het gaat onze zorg te leveren.”

Mirjam van ’t Veld, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging: “Blijf spoedeisende klachten wel melden bij je huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost, maar houd er in andere gevallen rekening mee dat je soms langer moet wachten. En heb er begrip voor dat de zorg soms anders wordt geleverd dan je gewend bent of zou willen, bijvoorbeeld dat je niet meer zomaar kunt binnenlopen, dat het contact digitaal verloopt of dat je met een andere arts te maken krijgt dan normaal. We zullen hier samen doorheen moeten.”

Conny Helder, bestuurslid ActiZ: “Wijkverpleegkundigen kunnen niet alle cliënten blijven zien én tegelijkertijd extra coronazorg bieden én mensen helpen die niet meer in het ziekenhuis kunnen verblijven. Zij zullen de komende tijd keuzes moeten maken waardoor de zorg minder vaak, minder snel of op een andere manier wordt geleverd. Ook de beschikbaarheid van zorgmedewerkers in tijdelijk verblijflocaties en verpleeghuizen is beperkt, dus ook daar moeten de verwachtingen worden bijgesteld. Alles wat nu gebeurt en méér, terwijl veel collega’s ziek zijn, kan gewoon niet. We hopen en rekenen erop dat, uiteraard in overleg, cliënten en naasten dit zullen begrijpen en dat we elkaar helpen om hier ook nu samen doorheen te komen.”

Overal drukker

De zorg is een samenhangend geheel. Wordt het drukker in de ziekenhuizen, dan heeft dat direct gevolg voor de huisartsenzorg, wijkverpleging, verpleeghuizen en omgekeerd. Daarom is regionale samenwerking tussen zorgverleners door al die sectoren heen zo belangrijk. Per regio worden afspraken gemaakt over afschalen van zorg en hoe samen de belangrijkste zorg overeind te houden, omdat de situatie per regio kan verschillen. Dat is de enige manier om in deze heftige tijd zoveel mogelijk urgente zorg te kunnen blijven leveren voor iedereen die dat nodig heeft, ook thuis.