Zorggebruik neemt toe bij langdurige COVID-19 klachten

Deelnemers met bestaande langdurige klachten na een doorgemaakte coronainfectie (long covid) melden een hoger zorggebruik. Twee op de drie zocht medische hulp, vooral bij de huisarts, de fysiotherapeut, ergotherapeut of de longarts. Van de deelnemende kinderen tot en met 17 jaar met bestaande langdurige gezondheidsklachten na corona, bezocht 44% een zorgverlener zoals huisarts, fysiotherapeut of kinderarts.

Door long covid minder productief

Van de volwassenen gaf 7 op de 10 bij het invullen van de startvragenlijst aan door de langdurige gezondheidsklachten na corona niet (29%) of minder (40%) te kunnen werken. Ook bij kinderen is de impact groot. Meer dan de helft van de kinderen die langdurig gezondheidsklachten hadden, gingen niet (8%) of minder (43%) naar school.

Meest voorkomende klachten

De deelnemers aan het LongCOVID-onderzoek melden in de startvragenlijst een verscheidenheid aan klachten. De meest voorkomende klachten bij deelnemers die bij de start van het onderzoek al langdurige klachten meldden, waren vermoeidheid (86%), concentratieproblemen (67%), kortademigheid (66%), moeite hebben met een drukke omgeving (60%) en hoofdpijn (54%). Bij kinderen waren de meest voorkomende klachten vermoeidheid (69%), hoofdpijn (48%), concentratieproblemen (32%), malaise (32%) en hoesten (27%). Jongens meldden daarnaast iets vaker spierpijn dan meisjes. Meisjes gaven vaker aan dat ze moeite hebben met een drukke omgeving.

Veel van de deelnemers (volwassen en kinderen) met langdurige klachten gaven in de eerste vragenlijst aan dat maanden na besmetting met het virus gewone dagelijkse handelingen veel moeite en inspanning kosten.