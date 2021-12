RIVM meldt donderdag 23.142 nieuwe besmettingen, cijfers wel 'vertekend'

Bij het RIVM zijn donderdagochtend tot 10.00 uur 23.142 nieuwe meldingen van besmettingen gemeld. Het aantal is fors hoger dan het aantal van woensdag toen er 18.588 nieuwe besmettingen werden gemeld maar dit aantal niet compleet was omdat er een storing in de systemen was en dus onduidelijk hoeveel meldingen niet zijn doorgekomen.