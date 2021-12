Nederland 1e land ter wereld met landelijk reanimatienetwerk burgerhulpverleners

Mijlpaal

'Een enorme mijlpaal waar duizenden levens per jaar mee worden gered. In 4 jaar is het aantal burgerhulpverleners in ons land met bijna 50% gegroeid. Ook het aantal AED’s nam de afgelopen jaren hard toe. De Hartstichting viert vandaag deze mijlpaal in het bijzijn van koning Willem-Alexander.

Nationaal netwerk van 245.000 burgerhulpverleners

Op dit moment zijn er maar liefst 245.000 Nederlanders aangemeld als burgerhulpverlener bij reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Dit waren er 4 jaar geleden 170.000. Met die enorme groei kunnen nu bij elke 112-melding van een hartstilstand burgerhulpverleners worden opgeroepen.

1e 6 minuten cruciaal bij hartstilstand

De eerste zes minuten zijn cruciaal voor de grootste overlevingskans. Binnen een zogenoemde 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand: ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in.

Oproepsysteem

Ons land is het eerste land ter wereld dat een fijnmazig en landelijk reanimatienetwerk van burgerhulpverleners kent. Dit netwerk van vrijwilligers is constant in beweging en nieuwe aanmeldingen blijven nodig om zoveel mogelijk levens te kunnen redden. Bijzonder is dat het systeem volledig draait op de enorme inzet van vrijwilligers die helpen om levens te redden in hun buurt.

Uniek

'Wij zijn erg blij met de groei van het aantal burgerhulpverleners en AED’s. Het is uniek dat ons reanimatienetwerk helemaal uit vrijwilligers bestaat. Daar zijn we ontzettend trots op. Dankzij hen kunnen we vele levens per jaar redden. Het is nu vooral zaak om dat aantal vrijwilligers op peil te houden. Dat geldt ook voor het aantal AED’s in ons land. Op die manier werkt de 6-minutenzone optimaal. We zijn vereerd en trots dat Z.M. de Koning deze mijlpaal met ons komt vieren en iedereen die een bijdrage levert aan dit systeem samen met ons zal bedanken', zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting.

Mooi nieuws uit onderzoek

Onderzoekers van het Amsterdam UMC toonden aan dat dankzij de inzet van burgerhulpverleners meer mensen thuis een hartstilstand overleven. De resultaten van dit ARREST-onderzoek zijn onlangs gepubliceerd. In de onderzochte regio steeg de overlevingskans bij een hartstilstand thuis van 26% naar 39% doordat de meldkamers ook burgerhulpverleners opriepen.