Omikronvariant nu bij totaal 36 mensen in Nederland bevestigd

Op dit moment is in totaal bij 36 mensen in Nederland de Omikronvariant vastgesteld. Dit meldt het RIVM dinsdagmiddag.

Monitoring verspreiding Omikronvariant door RIVM

'Het RIVM houdt op verschillende manieren de verspreiding van de omikronvariant in de gaten. Daarvoor worden de monsters van mensen met een positieve coronatestuitslag verder onderzocht. Tot dinsdag 7 december 11 uur werd bij in totaal 18 mensen in Nederland de omikronvariant van het coronavirus bevestigd. Dit is zonder de 18 bevestigde passagiers van de vluchten die op 26 november uit Zuid-Afrika kwamen', aldus het RIVM.

Vliegverbod op Zuidelijke Afrika

Sinds 26 november geldt er in Nederland een vliegverbod voor vluchten vanuit zuidelijk Afrika. Voor mensen die wel mogen reizen, geldt dat zij voor vertrek naar Nederland een negatieve PCRpolymerase chain reaction-testuitslag moeten hebben.

Bij aankomst in Nederland verplicht in thuisquarantaine

Verder moeten zij bij aankomst in Nederland verplicht in thuisquarantaine. Bij aankomst op Schiphol krijgen deze mensen een PCR-test aangeboden. Sommige mensen doen de test niet bij aankomst, maar laten zich later bij een van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en testen. Alle monsters van deze testen gaan naar een van de labs in Nederland voor sequentieonderzoek. In totaal werd tot nu toe bij 14 mensen de omikronvariant aangetoond.

Onbekende bron

Het RIVM werkt nauw samen met laboratoria in Nederland. Er waren in Nederland drie laboratoria die routinematig een speciale PCR-test inzetten die de afwijking in het spike-eiwit kan aantonen. Zij sturen met terugwerkende kracht de monsters op waarvan het vermoeden bestaat dat het om de omikronvariant gaat. Het gaat dan om monsters die vanaf 25 oktober werden afgenomen in de GGD-teststraten.

Bij 4 monsters Omikronvariant vastgesteld

Het RIVM kon tot nu toe bij 4 monsters de omikronvariant bevestigen. De komende tijd gaan meer laboratoria in Nederland de speciale PCR-test in gebruik nemen. Ook zij gaan verdachte monsters insturen voor sequentieonderzoek. De resultaten worden teruggekoppeld aan de GGD’en waar de monsters zijn afgenomen. Zij kunnen dan het bron- en contactonderzoek starten.