RIVM: 17.828 nieuwe positieve coronatests

Er zijn bij het RIVM in De Bilt tot 10.00 uur vanmorgen 17.828 nieuwe besmettingen gemeld met het coronavirus. Dat zijn er 302 meer dan vrijdagdag. Desondanks daalt het gemiddelde aantal positieve tests in de afgelopen zeven dag. Er is een daling te zien van elf procent met zeven dagen daarvoor.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat de bezetting in het ziekenhuis met coronapatiënten iets is toegenomen. Er liggen nu 2764 patiënten met corona op de verpleegafdelingen in het land. Het aantal patiënten op de IC is momenteel 655.

Bij het RIVM werden 70 overleden personen gemeld als het gevolg van corona. Het gemiddelde aantal doden was de afgelopen zeven dagen 63 per dag. De vorige zeven dagen waren dit er 53.