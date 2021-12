Vanaf nu 3 maanden tussen laatste vaccinatie en booster

De corona boostercampagne wordt versneld. Een van de gevolgen is dat de periode tussen de laatste vaccinatie en de booster is verkort. Zestigplussers kunnen vanaf vandaag een afspraak maken als de laatste vaccinatie tenminste 3 maanden geleden was. Dat kan alleen online. Bellen is nu, vanwege de drukte, niet mogelijk.