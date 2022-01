RIVM: maandag bijna 28.000 nieuwe besmettingen gemeld, daggemiddelde blijft stijgen

Het RIVM heeft tot maandagochtend 10.00 uur in totaal 27.993 nieuwe coronabesmettingen gemeld gekregen. Ook het aantal van vandaag is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen dat op dit moment 27.244 bedraagt.

Gemiddelde blijft flink stijgen

De forse stijging van het 7-daags daggemiddelde wordt veroorzaakt doordat het aantal coronabesmettingen sinds vorige week woensdag plotseling enorm is gestegen. Over de afgelopen 7 dagen zijn er nu in totaal 190.708 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 27.244 en dat is een nieuw record.

14-daags daggemiddelde: 21.042

Over de afgelopen 14 dagen zijn er nu in totaal 294.595 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 21.042.

Forse stijging afgelopen woensdag ingezet

Nadat woensdag het aantal besmettingen naar een recordhoogte van 24.590 was geschoten, werden er donderdag 24.700, vrijdag 34.885, zaterdag 28.003 en zondag 32.581 positieve besmettingen gemeld. Vandaag is het aantal besmettingen met 27.993 ook weer fors te noemen waardoor het daggemiddelde verder blijft stijgen. De plotselinge grote stijging lijkt verband te houden met het feit dat de nieuwe omikronvariant veel besmettelijker is.