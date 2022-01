'Mentale gezondheid jongeren van essentieel belang'

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moeten weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie samen met studentenbonden en onderwijsinstellingen woensdag in een brief aan het Outbreak Management Team (OMT). Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én de mentale gezondheid van studenten, aldus onder meer de Vereniging Hogescholen, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. Aandacht vragen voor de mentale gezondheid van jongeren is en blijft belangrijk. Dit zegt Koko Beers van de Hersenstichting