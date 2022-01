'Advies OMT: alles onder strenge voorwaarden weer open tot 20.00 uur in de avond'

Het ziet er naar uit dat het kabinet dinsdagavond tijdens de speciale corona-persconferentie om 19.00 uur versoepelingen gaat bekendmaken waarbij alles, dus nu ook de horeca en de cultuursector, tot 20.00 uur in de avond weer open mag gaan. Dit is volgens ingewijden het advies dat het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet heeft gegeven zo melden diverse media zaterdag.

Coronatoegangsbewijs en maximum aantal bezoekers

Bij deze versoepelingen gelden waarschijnlijk nog wel de strenge maatregelen dat er onderling afstand moet worden gehouden, er een coronatoegangsbewijs moet worden getoond en dat er een maximum gaat gelden voor wat betreft het aantal bezoekers.

Dinsdagavond persconferentie

Maandag komt het kabinet nog bijeen in het Catshuis om het OMT-advies te bespreken. Dinsdag neemt het kabinet dan definitief het besluit over de versoepelingen. Dinsdagavond om 19.00 uur maken premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend welke wijzigingen er in het coronabeleid worden doorgevoerd.