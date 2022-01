Meeste corona-patiënten kampen met klachten een jaar na IC-opname

Het onderzoek naar langdurige klachten, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA, is verricht onder 246 patiënten die met COVID-19 werden opgenomen op een Intensive Care IC in Nederland. De gemiddelde leeftijd van deze groep was 61 jaar, en het betrof 176 mannen en 70 vrouwen. Hen is middels vragenlijsten een jaar na hun IC-opname gevraagd hoe het met ze ging. Wereldwijd is dit de eerste wetenschappelijke studie naar langdurige klachten bij COVID-19 IC- patiënten. De patiënten uit het onderzoek waren opgenomen tussen maart en juli 2020, dus ten tijde van de eerste coronagolf.

Meerderheid patiënten klachten jaar na opname

De studie laat zien dat driekwart van de voormalig COVID-19 patiënten een jaar na IC-opname klachten ervaart. Dit zijn voornamelijk lichamelijke klachten, waarbij de helft van de patiënten aangeeft last te hebben van vermoeidheidsklachten. Patiënten ervaren daarnaast ook andere klachten, zoals een verminderde conditie, pijn, spierzwakte en kortademigheid. Naast lichamelijke klachten, komen ook mentale klachten regelmatig voor. Eén op de vijf COVID-19-patiënten ervaart gevoelens van angst of posttraumatische stress. Daarnaast heeft één op de zes mensen last van cognitieve klachten, zoals geheugen- of concentratieproblemen.

Deze klachten op verschillende terreinen hebben een weerslag op het dagelijks leven van deze voormalig IC-patiënten. Meer dan de helft van hen geeft aan dat ze door de klachten werk-gerelateerde problemen hebben: ze zijn minder gaan werken, of zijn een jaar later nog steeds met ziekteverlof of hebben zelfs hun baan opgegeven.

Hoofdonderzoeker Marieke Zegers van het Radboudumc: “Deze studie laat zien wat een ongelooflijke impact een IC-opname heeft op het leven van voormalig COVID-19-patiënten. Meer dan de helft kan door deze klachten zijn werk niet of niet volledig hervatten.”