64.602 nieuwe besmettingen met het coronavirus

Bij het RIVM in De Bilt zijn tot 10.00 uur 64.602 nieuwe gevallen van coronabesmetting gemeld. Het gemiddelde van het aantal besmettingen is de afgelopen zeven dag gestegen naar 58.737 positieve test per dag. Dat is een stijging van 61 procent van de zeven dagen hiervoor.