VWS breidt publiekscampagne boostervaccinatie uit

De publiekscampagne voor het halen van de boostervaccinatie is deze week uitgebreid. 'Door middel van een tv-spot, een reclamecampagne op straat en een campagne via online video’s, social media en online banners wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de boostervaccinatie', zo meldt het ministerie van VWS donderdag. In de tv-spot en online video’s leggen artsen en experts het belang van de boosterprik uit en wordt gewezen op de mogelijkheid van het halen van de prik zonder afspraak.

Meeste vertrouwen in specialisten

Vanaf de start van de boosteroperatie loopt er een publiekscampagne om mensen op te roepen hun boosterprik te halen. Uit recent onderzoek is gebleken dat mensen nog vragen hebben over het nut en de noodzaak van de boosterprik. Daarnaast kwam naar voren dat deze groep het meeste vertrouwen heeft in informatie afkomstig van artsen en experts op relevante vakgebieden. Daarom vertellen specialisten als een internist, immunoloog, huisarts en gynaecoloog over het belang van de boostervaccinatie.

Breed bereik ingezet

Naast de Tv-spot is ook een buitenreclame-campagne met abri’s en digitale objecten door het hele land van start gegaan. De focus van deze campagne is het oproepen en activeren van mensen om de boosterprik, ook zonder afspraak, te halen. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken loopt er ook nog een radiocommercial op nationale zenders en online radio. En zijn er eerder ook advertenties geplaatst in dagbladen, huis-aan-huisbladen, online en op de sociale media

Specifieke doelgroepen

Naast de nieuwe campagnes blijven ook de bestaande campagnes voor specifieke doelgroepen bestaan. Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten in de eigen omgeving, folders en posters in 11 talen, een Steffie-module en informerend materiaal via wachtkamerschermen wordt alles op alles gezet om iedereen te bereiken.

Website en telefoonnummer

Alle communicatiemiddelen leiden mensen naar de website en het telefoonnummer waar direct een afspraak gemaakt kan worden, naar www.prikkenzonderafspraak.nl voor vrije inlooplocaties of naar webpagina’s waar alle informatie over de booster en vaccinaties te vinden is.