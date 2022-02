Ruim 100.000 besmettingen en nog 81.000 besmettingen niet verwerkt

Het RIVM heeft dinsdagmiddag in totaal 105.840 nieuwe besmettingen gemeld gekregen van de landelijke GGD's.

Onderrapportage door capaciteitsprobleem GGD's

Het aantal van 105.840 gemelde besmettingen is fors hoog maar nog niet volledig. Het werkelijke aantal ligt hoger maar is incompleet als gevolg van een achterstand bij de GGD's die de positieve besmettingcijfers moeten verwerken en doorgeven aan het RIVM.

Vertraging verwerking cijfers

En in die verwerking is vertraging opgelopen vanwege een capaciteitsprobleem bij de GGD's. 'Op dit moment ligt het werkelijk aantal positieve tests over de afgelopen 15 dagen circa 81.000 meldingen hoger', zo laat het RIVM dinsdag weten.

'Proces wordt verbeterd'

Alleen de positieve tests waarvoor de GGD een dossier heeft aangemaakt worden in de dagelijkse cijfers van het RIVM meegeteld. De GGD heeft momenteel onvoldoende capaciteit om alle dossiers tijdig aan te maken. 'Dit proces wordt de komende dagen verbeterd en achterstallige tests zullen worden meegeteld', aldus het RIVM.