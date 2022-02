UMC Utrecht adviseert patiënten met afweerstoornis boosterprik na 3e vaccinatie

Optimaal mogelijke bescherming

Dit draagt bij aan een zo optimaal mogelijke bescherming tegen het coronavirus en op deze manier kunnen ze ook hun CoronaCheck-app blijven gebruiken. Ze ontvangen hierover in de tweede week van februari een brief van hun behandelend arts.

Drie vaccinaties + boosterprik

'Twee vaccinaties en een booster zijn voor de meeste mensen voldoende. Patiënten uit een hoogrisico patiëntengroep met afweerstoornis worden geadviseerd drie vaccinaties én een booster te halen. Met de boostervaccinatie krijgt het afweersysteem een oppepper', aldus het UMC Utrecht.

3e vaccinatie

Dit verhoogt de bescherming tegen (nieuwe soorten van) het coronavirus. In oktober 2021 ontvingen patiënten uit bepaalde hoogrisico-groepen een uitnodiging voor een 3e vaccinatie. Dit was dus geen booster en wordt in de CoronaCheck-app ook niet geregistreerd als booster.