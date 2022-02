Pleidooi voor condoom-emoji tijdens Internationale Condoom Dag

De campagne ‘Rise of the condom-emoji!’ wordt zaterdag 12 februari gelanceerd tijdens het buitenevenement van de stichting in de Bijlmermeer in Amsterdam, waar onder meer gratis condooms worden uitgedeeld. Internationale Condoom Dag (ICD) is een informele feestdag, die meestal gecombineerd wordt met Valentijnsdag, om op een leuke en creatieve manier veilige seks te promoten en mensen aan te moedigen om condooms te gebruiken.

Emoji’s zijn tegenwoordig gemeengoed in seksueel getinte gesprekken op social media. Mensen gebruiken van alles: van aubergines en perziken tot bananen en taco’s en alles daartussenin. Daarom denkt AHF dat de wereld toe is aan een condoom-emoji. Dat blijkt ook uit enkele verontrustende statistieken: naar schatting 1 miljoen mensen over de hele wereld krijgen elke dag een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en wereldwijd zijn er nog steeds 1,5 miljoen nieuwe hiv-infecties per jaar. Ook in Nederland krijgen per jaar duizenden mensen een soa en komen er honderden nieuwe hiv-infecties bij.

“Het wordt tijd dat we het stigma rond condooms laten vallen en het gemakkelijker maken om te communiceren over veiliger vrijen. De introductie van een condoom-emoji op alle digitale platforms zou een leuke en creatieve manier zijn om dat te doen. We moeten de taal spreken die jonge mensen aanspreekt die het meeste risico lopen”, zegt AHF Chief of Global Advocacy and Policy Terri Ford. “Bovendien blijft de coronapandemie, wereldwijd nog meer belemmeringen opwerpen voor de toegang tot condooms voor miljoenen mensen. Overheden en volksgezondheidsinstellingen moeten toegang tot gratis of betaalbare condooms tot hun topprioriteit maken, omdat dit de meest betaalbare manier is om hiv, andere soa’s en ongeplande zwangerschappen te voorkomen.”

AHF houdt dit weekeinde in 45 landen evenementen rondom Internationale Condoom Dag. In Nederland vindt dit zaterdag 12 februari van 11.00 tot 16.00 uur plaats op de Ganzenhoef-markt in Amsterdam. Medewerkers zullen daar gratis condooms uitdelen en je kunt je gratis en vertrouwelijk laten testen op hiv in de AHF test-bus. Er worden drankjes en snacks geserveerd, er zijn leuke educatieve spelletjes voor het publiek, Afrikaanse livemuziek en dans. Ook verstrekt de stichting ballonnen en informatieve folders.