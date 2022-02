Dinsdag ruim 394.000 !!! nieuwe besmettingen bij RIVM gemeld

191.000

In dit getal is ook het aantal van 191.000 besmettingen inbegrepen die door achterstand in de afgelopen drie weken nog niet waren verwerkt door de GGD en geeft dus een vertekend beeld. Maar als je die er af haalt dan blijft er voor vandaag toch een zeer hoog aantal van 203.759 besmettingen staan en dat is opnieuw een dagrecord.

Rechtstreeks aan RIVM gemeld

Het RIVM heeft vandaag, 8 februari 2022, de onderrapportage van 191.000 meldingen die in de voorgaande 21 dagen was ontstaan, gecorrigeerd. En vanaf 8 februari worden de positieve testuitslagen rechtstreeks aan het RIVM gemeld.

Datum testuitslag positief

Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen nu rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Bovendien worden de positieve tests vanaf 8 februari geregistreerd op de datum waarop de testuitslag positief was. Voorheen was dit de datum van melding aan de GGD.