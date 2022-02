Zes keer meer kans op overlijden door opgelopen Covid-19 na niertransplantatie

Mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan zijn kwetsbaarder voor het coronavirus. 'Als ze met covid-19 in het ziekenhuis belanden, hebben ze bovendien 6 keer meer kans op heropname in het ziekenhuis of overlijden', zo meldt het Amsterdam UMC vrijdag op basis van de door Amsterdam UMC gecoördineerde CovidPredict studie, waarvan de resultaten vandaag in Scientific Reports zijn verschenen. Hieraan deden 11 Nederlandse ziekenhuizen mee.

Belangrijke risicofactor

Nierschade of nierfalen vormen een belangrijke risicofactor voor een ernstig beloop van covid-19. In welke mate nierproblemen bijdragen aan slechte uitkomsten tijdens een ziekenhuisopname, was echter onvoldoende bekend. 'We weten ook niet zo goed of andere risicofactoren, zoals overgewicht, diabetes mellitus of hart- en vaatziekten, hierbij een rol spelen', zo meldt het Amsterdam UMC vrijdag.

Grote gezondheidsverschillen

De CovidPredict studie onderzocht bij ruim 4000 opgenomen covidpatiënten de kans op heropname in het ziekenhuis of overlijden na 3 maanden. Hoewel er direct bij binnenkomst weinig verschillen zijn tussen nierpatiënten en patiënten zonder nierproblemen wat de ernst van covid betreft, blijken er na 3 maanden wel grote gezondheidsverschillen te zijn. Niertransplantatiepatiënten hebben een 6 keer hogere kans op een nieuwe opname in het ziekenhuis of overlijden aan de gevolgen van covid.

Andere nierpatiënten

Andere nierpatiënten, zoals mensen die afhankelijk zijn van een dialysebehandeling, hebben net zo veel kans op een ernstig beloop van covid als mensen zonder nierproblemen. Na correctie voor andere gezondheidsproblemen die de ernst van covid kunnen beïnvloeden - zoals overgewicht, diabetes mellitus of hart- en vaatziekten - blijven de resultaten overeind.

Onderzoek benadrukt kwetsbaarheid

Het onderzoek benadrukt de kwetsbaarheid van mensen met een niertransplantatie. Internist-nefroloog Liffert Vogt publiceert deze resultaten vandaag met onder meer promovendus Brent Appelman en arts-onderzoeker Marjet Oppelaar in Scientific Reports.

Werkzaamheid vaccins

Naast deze studie wordt ook onderzoek gedaan naar de werkzaamheid en veiligheid van covid-19-vaccins bij nierpatiënten. Dit is de RECOVAC-studie. Hieruit blijkt dat na 2 prikken slechts de helft van de mensen met een niertransplantatie een afdoende antistofreactie ontwikkelt.