Nieuwe cao Ziekenhuizen is aangenomen

Ruim 70% van de FNV-leden, werkzaam in een algemeen ziekenhuis of revalidatiecentrum, heeft ingestemd met de afspraken voor de nieuwe cao. Daarmee is de cao definitief rond. De cao gaat in met terugwerkende kracht per 1 juli 2021. De 200.000 ziekenhuismedewerkers gaan er minimaal 2% structureel op vooruit, maar driekwart van de medewerkers kan rekenen op een hoger percentage. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘We hebben maanden op het scherpst van de snede moeten onderhandelen en zijn op een gegeven moment uit het overleg gestapt. Tenslotte ging de werkgeverskoepel NVZ overstag toen we met acties begonnen te dreigen.'

Er zijn afspraken in zowel procenten als centen gemaakt, met een bodem van 90 euro per maand en een mimimumloonafsraak van 13 euro per uur. Daarnaast gaan de toeslagen voor onder andere onregelmatig werken omhoog en ook zijn voor een aantal functiegroepen extra periodieken afgesproken. Merlijn: ‘We hebben met onze kaderleden ingezet op een flinke verbetering van salaris, met name voor de ‘handen aan het bed’, de laboranten en mensen op de operatiekamer. Ook andere arbeidsvoorwaarden zoals duurzame inzetbaarheid en een betere werk-privé balans zijn structureel verbeterd.’

Toekomstgericht

De cao loopt van 1 juli 2021 tot 31 januari 2023. De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten in november 2022. De vakbond is positief over de stappen die zijn gezet en ziet dit als een opmaat naar verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Merlijn: ‘Ons doel blijft verbetering van arbeidsvoorwaarden voor alle ziekenhuismedewerkers, waarmee we de aantrekkelijkheid om in deze sector te (blijven) werken verhogen. Een sector waar medewerkers worden beloond voor het belangrijke werk dat zij doen. Dat betekent dat we bij de volgende onderhandelingen in zullen zetten op minimaal prijscompensatie plus 100 euro.’