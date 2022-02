KBO-PCOB: Benoemen “stille ramp” verpleeghuizen is erkenning bewoners en personeel

In een eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis spreekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid van een “stille ramp” in verpleeghuizen, die zich in de eerste maanden van de pandemie voltrok. Volgens Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad, hebben verpleegkundigen en bewoners toen onvoldoende aandacht gehad in de strijd tegen corona ten opzichte ziekenhuiszorg. Gusta Willems van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Het is goed dat er nu kritisch naar de corona-aanpak wordt gekeken. KBO-PCOB heeft toen die stille ramp in verpleeghuizen al benoemd en de Onderzoeksraad doet het enige juiste door dit nu ook te benoemen. Dit is een erkenning van het leed van alle bewoners, personeel, mantelzorgers en naasten.”