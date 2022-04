Calamiteitenhospitaal in UMC Utrecht gaat medische zorg leveren aan vluchtelingen uit Oekraïne

In samenwerking met het LCPS worden de patiënten daarna in de Nederlandse ziekenhuizen verder behandeld. Er worden ongeveer 400 medische evacuees verwacht die medische zorg nodig hebben in Nederland. De eerste patiënten worden mogelijk volgende week al verwacht. Ook kinderen worden hier opgevangen en zo snel mogelijk verder behandeld in kinderziekenhuizen zoals het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).

Calamiteitenhospitaal

Europese Commissie heeft gevraagd of Nederland patiënten kan opnemen, die zich in EU-buurlanden van Oekraïne melden met een urgente medische vraag. Minister Kuipers zal het formele verzoek gaan doen aan het UMC Utrecht tot openstellen van het Calamiteitenhospitaal voor de eerste opvang van patiënten die gevlucht zijn uit Oekraïne. Voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht Margriet Schneider: “Dit is een situatie waar het Calamiteitenhospitaal voor ingezet kan worden. Het is een unieke faciliteit die altijd paraat staat voor grootschalige opvang van patiënten, zoals nu ook voor de eerste opvang en triage van medische evacuees uit Oekraïne. Hierna worden deze patiënten overgedragen aan de collega ziekenhuizen of zorginstellingen die allen klaar staan om de zorg te leveren die deze patiënten nodig hebben”.

Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking tussen het ministerie van Defensie, het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het UMC Utrecht. Het Calamiteitenhospitaal is een voorziening voor gegarandeerde medische opvangcapaciteit bij ongevallen, incidenten, calamiteiten of rampen met grote groepen. Het Calamiteitenhospitaal kan ook worden ingezet in situaties waarin de Nederlandse overheid hulp aanbiedt bij de medische opvang van buitenlandse slachtoffers zoals nu uit Oekraïne.