GGD: Trap niet in schimmige test- en vaccinatiepraktijken

Al meer dan anderhalf jaar werken GGD’en keihard aan de opsporing en bestrijding van COVID-19. Anderhalf jaar waarin ook hard gewerkt is aan een optimaal informatiesysteem voor burgers. Want in onzekere tijden is er behoefte aan informatie en communicatie. Helaas maken sommige partijen misbruik van deze behoefte, zelfs in een pandemie. Het komt steeds vaker voor dat GGD’en vragen krijgen over onbekende telefoonnummers, dubieuze websites en ondernemers die schimmige diensten aanbieden. Daarom nog even op een rijtje hoe, waar en wanneer u ons kunt bereiken als het gaat om het maken van een test- of vaccinatie afspraak.