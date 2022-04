'Bewegen krachtig medicijn voor groeiend aantal mensen met Parkinson'

11 april was het Wereld Parkinson Dag. Parkinson is de snelste groeiende neurologische aandoening op dit moment. Dit jaar stond de dag in het teken van muziek, veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben daar baat bij. Maar ook bewegen heeft veel invloed, dit wordt volgens Maureen Ros van het Kenniscentrum Sport & Bewegen dan ook steeds meer gezien als een van de krachtigste ‘medicijnen.

In Nederland leven momenteel zo’n 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. Bij de ziekte van Parkinson verdwijnt de soepelheid en bewegen gaat moeizaam, bewegingen vertragen en blijven te klein. Naast medicatie en hersenstimulatie is al langer bekend dat bewegen het ziekteproces positief beïnvloedt.

Ros: 'Sport en bewegen versterken de verbindingen tussen verschillende hersengebieden, dit remt het krimpen van de hersenen af. Daarnaast blijkt ook dat patiënten die veel bewegen beter konden nadenken. Naast dat bewegen Parkinsonklachten kan helpen verminderen, zorgen sport en bewegen ook voor plezier en ontspanning en kan bewegen helpen bij het reguleren van stress en langer en dieper slapen. Door voldoende te bewegen voelen mensen zich minder stijf en gaat bewegen gemakkelijker; soms leidt het tot enorme verbeteringen.'

Omdat de ziekte een snel groeiende neurologische aandoening is, is inzetten op inzetten op (preventief) bewegen en zorgen voor voldoende sport- en beweegaanbod voor deze groep mensen belangrijk. 'Aan de ene kant is het belangrijk dat in ieder geval gemeenten, zorgprofessionals en sportaanbieders de rol van sport en bewegen inzien voor deze groep. Aan de andere kant is voldoende veilig aanbod nodig specifiek voor deze groep zodat ze zich comfortabel voelen bij het bewegen. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen gemeente, zorg en sport. Zodra zij de handen ineenslaan, worden sport en bewegen dankzij de juiste ondersteuning toegankelijker voor mensen met parkinson en kunnen klachten verminderd worden' aldus Ros.