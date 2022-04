Coronavirus blijft onder ons, waakzaamheid is geboden

Op 15 maart hebben we afscheid genomen van de meeste coronamaatregelen. Dit heeft nog niet geleid tot extra druk op de zorg. 'Toch is het coronavirus niet weg', zo waarschuwt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag.

'Waakzaam blijven'

Dit najaar kunnen we weer een opleving in het aantal besmettingen verwachten, of kan een nieuwe besmettelijke variant opduiken. Het is dus belangrijk om waakzaam te blijven.

Basismaatregelen blijven van kracht

Voorlopig blijven de basismaatregelen dan ook van kracht: houd je aan de hygiënemaatregelen zoals hoesten en niezen in de elleboog, was regelmatig je handen, blijf thuis bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht. En natuurlijk blijft het dringende advies om je te laten vaccineren en – indien geadviseerd – een herhaalprik te halen. Ook het dringende isolatieadvies van minimaal vijf dagen bij een positieve zelftest blijft behouden. Het RIVM heeft wel aangekondigd te onderzoeken of de isolatieperiode kan worden ingekort. De mondkapjesplicht op de luchthaven na de security en in het vliegtuig blijft bestaan. Dit is internationaal zo afgesproken.

Bestaande adviezen woensdag versoepeld

Vanaf woensdag 20 april wordt een aantal nog bestaande adviezen verder versoepeld. Zo vervalt het dringende quarantaineadvies voor iedereen, maar blijft waakzaamheid wel geboden wanneer je in de buurt van iemand bent geweest die met COVID-19 is besmet. Mensen die Nederland inreizen hebben geen gezondheidsverklaring meer nodig. Ook het zelftestadvies direct na aankomst en op de vijfde dag na aankomst vervalt voor reizigers.

Mondkapjesadvies komt ook te vervallen

Er gold nog een mondkapjesadvies op plaatsen waar het druk is, maar ook dit komt te vervallen. Uiteraard kunnen mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid, nog altijd een mondkapje dragen.