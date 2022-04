Geluksgevoel bij jongvolwassenen afgenomen

In 2021 gaf 81 procent van de 18- tot 25-jarigen aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent. Jongvolwassenen vertonen hiermee de sterkste afname van ervaren geluk van alle leeftijdsgroepen, wat ook geldt voor tevredenheid met het leven. Onder alle volwassenen was sprake van een daling, maar nog steeds is een ruime meerderheid gelukkig en tevreden met het leven. Gevraagd naar zingeving vindt het merendeel van de volwassenen het leven de moeite waard en heeft het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving, ook onder de mensen die aangeven niet gelukkig te zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit de enquête Sociale samenhang en Welzijn (SSW).

In het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn wordt aan mensen van 18 jaar of ouder gevraagd zichzelf een rapportcijfer te geven op twee aspecten van subjectief welzijn: geluk en tevredenheid. Degenen die hiervoor een 7 of hoger geven worden als gelukkig of tevreden beschouwd.

Jongvolwassenen minst vaak gelukkig en tevreden in 2021

Hoewel zowel geluk als tevredenheid na 2019 dalen, prijst nog steeds een ruime meerderheid van de volwassenen (86 procent) zichzelf gelukkig, en is 84 procent tevreden met het leven. In 1997 kenden 18- tot 25-jarigen nog het hoogste percentage gelukkigen van alle leeftijdsgroepen, in 2021 hebben zij juist het laagste aandeel gelukkigen. Voor tevredenheid is dat vergelijkbaar: 77 procent van hen was tevreden in 2021 (het laagste van alle leeftijdsgroepen), tegen 85 procent in 1997.

Ruim 9 op de 10 volwassenen vindt leven de moeite waard

Naast geluk en tevredenheid is zingeving het derde gemeten aspect van subjectief welzijn. Hierover zijn alleen in 2020 vragen gesteld. Het overgrote deel van de volwassenen (92 procent) vindt het leven de moeite waard, en heeft het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving (74 procent). Mensen zijn daarbij stelliger als het gaat om het leven de moeite waard te vinden; meer dan de helft van de 18-plussers (53 procent) is het hier helemaal mee eens. Ruim 23 procent is het helemaal eens met de stelling dat ze het gevoel hebben iets bij te dragen aan de maatschappij.

Van de 18-plussers die zichzelf niet als gelukkig zien, vindt 63 procent toch dat het leven de moeite waard is. Van degenen die niet aangeven tevreden te zijn met het leven vindt 66 procent dat. Ook heeft van degenen die zichzelf niet als gelukkig of tevreden zien, bijna de helft (beiden 47 procent) het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving.