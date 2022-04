Verwachte flinke stijging in klachten vanwege hooikoorts blijft achter

'In het voorjaar zien we meestal een flinke stijging in het aantal mensen dat bij de huisarts komt vanwege hooikoorts. In april 2022 blijft die piek nog achter op de aantallen van vorig jaar', zo meldt Nivel vrijdag.

Voorzichtige stijging

'Toch is er wel een voorzichtige stijging te zien in de weekcijfers, die onderdeel zijn van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn', aldus Nivel. Of die stijging in het aantal hooikoortsklachten ook doorzet zal volgende week blijken.

Minder pollen van de Els en de Berk

Uit de cijfers van het Nivel is niet op te maken of mensen inderdaad minder last hebben van hooikoorts dan vorig jaar. Wel blijkt uit gegevens van pollennieuws.nl dat dit jaar de pollendruk van de elzen en berken meevalt dankzij een paar vochtige periodes. De bomen lijken daarom tot nu toe relatief weinig overlast te geven.