Wereldwijd bijna 15 miljoen coronadoden

Uit nieuwe schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat het volledige dodental dat direct of indirect verband houdt met de COVID-19-pandemie tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 ongeveer 14,9 miljoen bedroeg (bereik 13,3 miljoen tot 16,6 miljoen).

"Deze ontnuchterende gegevens wijzen niet alleen op de impact van de pandemie, maar ook op de noodzaak voor alle landen om te investeren in veerkrachtiger gezondheidsstelsels die essentiële gezondheidsdiensten tijdens crises kunnen ondersteunen, inclusief sterkere gezondheidsinformatiesystemen", zei Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "De WHO zet zich in om met alle landen samen te werken om hun gezondheidsinformatiesystemen te versterken om betere gegevens te genereren voor betere beslissingen en betere resultaten."

De meeste extra sterfgevallen (84%) zijn geconcentreerd in Zuidoost-Azië, Europa en Amerika. Ongeveer 68% van de extra sterfgevallen is geconcentreerd in slechts 10 landen wereldwijd. Middeninkomenslanden zijn verantwoordelijk voor 81% van de 14,9 miljoen extra sterfgevallen (53% in lage-middeninkomenslanden en 28% in hogere-middeninkomenslanden) over de periode van 24 maanden, met hoge en lage inkomens landen die elk respectievelijk 15% en 4% vertegenwoordigen.