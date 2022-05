'Niet alle zonnebrand biedt beloofde bescherming'

De producten die niet voldoen zijn:

Etos natural Sun lotion SPF30

Suntribe All Natural Zinc Sun Stick SPF 30

Clinique mineral Sunscreen lotion for body SPF30

In het onderzoek van de Consumentenbond behaalden deze producten geen SPF 30, maar SPF 21 (Etos), SPF 12 (Suntribe) en SPF 11 (Clinique). Etos en Suntribe hebben aangegeven zich niet te herkennen in de testresultaten en gaan een intern onderzoek instellen. Clinique heeft geen reactie gegeven.

Risico op huidkanker

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘deze falende zonnebrandmiddelen vormen een flink risico. Consumenten denken goed beschermd te zijn tegen de zon, terwijl ze in werkelijkheid het gevaar lopen te verbranden. Met een pijnlijke huid én het risico op huidkanker tot gevolg. Dat moet echt beter. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat zonnebrandmiddelen daadwerkelijk de bescherming bieden die op de verpakking staat.’

De Consumentenbond onderzoekt jaarlijks zonnebrandspray en zonnebrandlotion met SPF 30 en SPF 50(+) op bescherming, gebruiksgemak en ingrediënten. De SPF geeft aan hoeveel bescherming een product biedt tegen uv B-straling. Deze straling dringt door in de bovenste huidlagen en zorgt voor huidverbranding en de aanmaak van vitamine D. Te veel blootstelling aan uv B-straling draagt bij aan het risico op huidkanker.

Groene Keuze

Dit jaar deelt de Consumentenbond voor het eerst het predicaat Groene Keuze uit aan producten die de laagste impact hebben op het milieu. Voor zonnebrand is er gekeken naar de gebruikte uv filters en andere ingrediënten en naar materiaal en gewicht van de verpakking en of deze goed te legen is zonder verspilling.

Vijf zonnebrandmiddelen uit de categorie SPF 30 krijgen dit groene label: Dr. Jetske Ultee Suncover, Cien Sun (Lidl) Sun Lotion 30 Love your planet, Naïf Sunscreen body, Hema Mineral sunscreen sun lotion en Kruidvat Solait Natural Sun Lotion.