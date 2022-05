Veilig op vakantie deze zomer: met of zonder PCR-test?

In de afgelopen twee jaar is de zomervakantie net even anders verlopen dan de jaren ervoor. Het coronavirus zorgde voor wereldwijde lockdowns, dichte grenzen en volle ziekenhuizen.

Toch betekent dat niet dat er anno 2022 niets meer te merken is van corona. Er zijn wereldwijd nog steeds besmettingen, er gelden nog inreisregels en wereldstad Shanghai is al een paar weken in volledige lockdown. Wat betekent dit voor de zomervakantie? We zochten het voor je uit.

Reizen vanuit en naar Nederland zonder PCR-test

Net als de jaren hiervoor is de kans groot dat veel Nederlanders lekker in eigen land blijven. Bij een vakantie in eigen land zijn er geen regels omtrent corona waar je rekening mee moet houden. Het coronabewijs is al een hele tijd niet meer verplicht en ook het houden van 1,5 meter afstand hoeft nergens meer. Reis je vanuit Nederland naar het buitenland dan moet je in eerste instantie kijken naar de regels van het desbetreffende land. Ga je naar een welverdiende vakantie weer terug naar Nederland? Of reis je sowieso al vanuit het buitenland naar Nederland?

Voor alle inwoners van Nederland en reizigers die in de EU/Schengen wonen gelden er geen inreisregels meer. Sinds 23 maart 2022 zijn alle regels omtrent quarantaine en/of het laten zien van een coronabewijs vervallen. Woon je buiten de EU/Schengen dan geldt er een inreisverbod met enkele uitzonderingen. Zo mag je Nederland wel betreden wanneer je uit een veilig land komt, wanneer je een vaccinatiebewijs hebt of wanneer je over een herstelbewijs beschikt dat aan alle nodige eisen voldoet. In dat geval hoef je ook niet meer in quarantaine en hoef je geen gezondheidsverklaring in te vullen voordat je Nederland binnenkomt.

Zomervakantie: wel of geen PCR-test voor je bestemming

Ben je van plan om naar het buitenland te reizen deze vakantie? Dan moet je in sommige gevallen een coronabewijs of negatieve PCR-test voorleggen om het land binnen te komen. De lijst met landen waar dit verplicht is, verandert iedere week. Daarom is het aan te raden om altijd voor vertrek te checken of je coronabewijs geldig is of dat je eventueel nog een PCR-test of antigeentest moet afnemen. In Nederland kun je nog steeds op verschillende plekken terecht om een officiële medische coronatest af te leggen. Een PCR-test Amsterdam, Utrecht of Rotterdam is op verschillende plekken te boeken. Natuurlijk kun je ook in andere regio’s terecht voor een coronatest met reisverklaring.

Een aantal bestemmingen waar je momenteel nog in ieder geval een coronabewijs en/of negatieve test moet laten zien, is onder andere:

Duitsland. Het reisadvies is groen, maar je moet wel een geldig coronabewijs hebben om in het land te verblijven. De mondkapjesverplicht is overal vervallen, behalve in het regionaal vervoer en het stadsvervoer.

Turkije. Het reisadvies is voornamelijk geel en voor een klein deel oranje en rood. Aan de grens van Turkije kunnen steekproefsgewijs PCR-testen worden afgenomen voor mensen die het land willen betreden.

België. Het reisadvies is groen, maar wanneer je langer dan 48 uur verblijft, moet je een coronabewijs kunnen laten zien.

Spanje. Het reisadvies is groen, maar alle personen van 12 jaar en ouder moeten een herstelbewijs, vaccinatiebewijs of testbewijs kunnen laten zien. Beschik je dus niet over een coronabewijs, dan moet je (voor nu in ieder geval nog) een PCR-test laten doen.

Meeste maatregelen afgeschaft voor vakantiebestemmingen

Kortom is het aan te raden om altijd bij het boeken van tickets én voor vertrek te controleren wat de huidige inreisregels zijn voor het desbetreffende vakantieland. Alleen op die manier weet je zeker of je toegang krijgt tot het land om lekker vakantie te vieren. Hoewel de meeste maatregelen omtrent corona in veel vakantielanden zijn opgeheven, zijn de inreisregels niet het enige waar je op moet letten. Het kan bijvoorbeeld geen kwaad om voor vertrek te checken wat de actuele maatregelen zijn om het coronavirus in te dammen. In sommige landen is het bijvoorbeeld nog verplicht om een mondmasker te dragen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of in de horeca.

In België is dat nog steeds nodig in de zorg en in het openbaar vervoer. Ook zijn er enkele deelstaten in Duitsland waar een mondkapje op sommige plekken nog verplicht is. Wil je in Berlijn bijvoorbeeld naar de opera? Dan moet je nog steeds een mondkapje dragen. Frankrijk heeft de meeste coronamaatregelen ook afgeschaft, maar heeft nog wel een mondkapjesplicht in de zorg en het openbaar vervoer. Daarnaast is een coronabewijs in het ziekenhuis verplicht. Kort samengevat is de kans groot dat je deze zomer zonder (al te veel) zorgen op vakantie kunt. Wel wordt het aangeraden om de actuele inreisregels en coronamaatregelen te checken, zodat je eventueel nog op tijd een PCR-test Amsterdam (of andere plek in Nederland) kunt doen.