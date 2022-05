Middelbare scholieren minder gelukkig dan voor de coronacrisis

Tweede- en vierdeklassers van de middelbare school voelden zich in 2021 minder gelukkig dan vóór de coronaperiode, in 2019. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, een onderzoek uitgevoerd door Netwerk GOR in het najaar van 2021. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid en passende maatregelen.