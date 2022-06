83% van de ouders weet niet dat een kind geluidloos en snel verdrinkt

Iedere ouder weet wel dat water gevaarlijk is voor jonge kinderen. Afgelopen tien jaar verdronken er in Nederland jaarlijks gemiddeld 78 kinderen. Driekwart van deze kinderen is 0 tot 5 jaar oud. Maar wat veel ouders niet weten, is dat kinderen snel en zonder geluid verdrinken. Reden voor VeiligheidNL om in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid voorlichting te ontwikkelen over dit risico en ouders hierop te wijzen door middel van een campagne.

Met name jonge kinderen tot 5 jaar lopen een verhoogd risico om te verdrinken. Het gebeurt vaak in en om huis, bijvoorbeeld in een opblaasbaar zwembadje, een vijver of in bad. Eén op de zes kinderen overlijdt aan de gevolgen. De kinderen die na een bijna-verdrinking op de intensive care terechtkomen, worden dikwijls niet meer beter omdat de hersenen al beschadigd zijn door langdurig zuurstofgebrek. Opvallend vaak waren de ouders op het moment van verdrinking even niet in de buurt van hun kind. Vanuit het Nationaal Plan Zwemveiligheid wil VeiligheidNL – hét kenniscentrum letselpreventie – ouders van jonge kinderen meer bewust maken van het risico van water voor hun kind.

Onderzoeken naar risicobewustzijn en gedrag ouders

In samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn in 2021 diverse onderzoeken uitgevoerd naar het risicobewustzijn en het gedrag van ouders van kinderen in de leeftijd 0 tot 5 jaar. Hieruit blijkt dat 83% van de ouders denkt dat hun kind gilt, spartelt, roept of huilt als het verdrinkt. Maar dit is een misvatting; kinderen verdrinken zonder geluid. Zelfs in een laagje water van 10 centimeter diep kan een kind al in korte tijd verdrinken. Door altijd toezicht te houden kan dit voorkomen worden. Ondanks dat dit een simpele taak lijkt, zien we dat 25% van de ouders zich laat afleiden als hun kind in de buurt van water is.

Kopje onder gaat geluidloos en snel

Om ouders te informeren, lanceert VeiligheidNL de campagne ‘Kopje onder gaat geluidloos en snel’. De komende periode worden ouders via een online campagne gewezen op de risico’s en hoe ze verdrinking kunnen voorkomen. De nieuwe voorlichting wordt ook bij de JGZ onder de aandacht gebracht, zodat zij ouders van jonge kinderen hier op kunnen wijzen.

Op basis van de nieuwe inzichten hebben we ‘de 4 van Veilig in en om water’ opgesteld. Dit zijn de vier belangrijkste adviezen om verdrinking bij jonge kinderen te voorkomen:

De 4 van Veilig in en om water

Als mijn kind in de buurt van water is (zoals een zwembadje, badkuip of vijver), dan....

1. ...zorg ik dat ik mijn kind altijd kan zien

2. ...laat ik me niet onbewust afleiden, door bijvoorbeeld mijn smartphone of boek

3. ...blijf ik zo dichtbij dat ik mijn kind kan aanraken

4. ...loop ik nooit even weg bij mijn kind, ook niet als bijvoorbeeld de deurbel gaat