'Factor zonnebrandcrème afhankelijk van zonkracht, tijd in de zon en huidtype'

Dat zonnebrandcrème op deze lange dagen met een hoge zonkracht geen overbodige luxe is staat buiten kijf, aldus Jaco van Wezel van Weeronline. Maar welke factor zonnebrandcrème mensen nodig hebben is minder duidelijk. Dit hangt niet alleen af van de zonkracht, maar ook van hoe lang men de zon in wil gaan en het huidtype.

Het is aan te raden om vanaf zonkracht 4 zonnebrandcrème te gebruiken, maar niet iedereen verbrandt even snel en de huid van kinderen is gevoeliger dan die van volwassenen. Hoe gevoeliger de huid des te hoger de zonnebrandcrème die gebruikt moet worden. Via onderstaande regels is uit te rekenen na hoeveel tijd zonder bescherming de huid begint te verbranden:

Kinderen en volwassenen die zeer snel verbranden:

60 minuten gedeeld door de zonkracht

Volwassenen die snel verbranden: 100 minuten gedeeld door de zonkracht

Volwassenen die zelden verbranden: 200 minuten gedeeld door de zonkracht

Volwassenen die nooit verbranden: 300 minuten gedeeld door de zonkracht

Voorbeeld: Een volwassen persoon die snel verbrandt gaat bij zonkracht 7 de zon in. Dit betekent dat hij 14 minuten onbeschermd kan zonnen. Wanneer hij een factor 30 zonnebrandcrème opsmeert kan deze persoon 7 uur de zon in. Daarbij moet het smeren wel regelmatig herhaald worden en moet een dikke laag zonnebrandcrème worden aangebracht. Als je huid na het insmeren wit van de crème ziet ben je goed ingesmeerd.

Vermijd zon op felste uren van de dag

Wie verbranding wil voorkomen en langer dan 7 uur naar buiten wil kan het beste de felle zon midden op de dag vermijden. Tussen 12 en 15 uur wordt de hoogste zonkracht verwacht. Ook de uren eromheen kun je nog gemakkelijk verbranden, maar net wat minder snel. In de vroege ochtend en in de avond loop je nauwelijks risico op verbranden.