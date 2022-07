Nationaal Hitteplan niet meer actief, geen smogwaarschuwing meer

Vanaf donderdag 21 juli is het Nationaal Hitteplan niet meer actief. Het RIVM trekt ook de waarschuwing voor smog door ozon in.

Na woensdag koelt het af en ook de komende dagen wordt het op de meeste plaatsen minder warm. Het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut en het RIVM blijven uiteraard alert op nieuwe periodes van aanhoudende warmte.

Het Nationaal Hitteplan was actief in het gehele land van maandag 18 juli tot en met woensdag 20 juli. Het plan treedt in werking als er een periode van aanhoudende hitte verwacht wordt. Aanhoudend warm weer vormt een gezondheidsrisico voor bepaalde groepen mensen. Met name zeer jonge kinderen, ouderen, mensen in zorghuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn risicogroepen.