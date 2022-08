Onderzoek onder 400.000 Nederlanders moet vroegtijdig longkanker opsporen

Rokers

‘Dit onderzoek is bedoeld voor mensen die lange tijd in hun leven roken of in het verleden lang hebben gerookt. Het vroeg opsporen van longkanker, nog voordat het klachten geeft, noemen we ook wel longkankerscreening of een bevolkingsonderzoek’, aldus onderzoeker Carlijn van der Aalst van het Erasmus MC.

Zeker 10.000 longkankerpatiënten overlijden jaarlijks

‘In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 14.000 mensen longkanker ontdekt en zeker 10.000 mensen overlijden elk jaar aan deze ziekte. Longkanker is helaas al vaak moeilijk te behandelen op het moment dat het klachten geeft.’

Levensbelang: jaarlijks tussen de 1500 en 2500 minder overlijdens

Uit de NELSON-studie uit 2020 blijkt dat het vroeg opsporen van longkanker met een CT-scan bij rokers en ex-rokers de sterfte aan longkanker met 25 procent of meer omlaag kan brengen. Voor Nederland betekent dit dat met screening op longkanker op termijn jaarlijks zo’n 1500 tot 2500 minder mensen overlijden aan longkanker.

4-IN-THE-LUNG-RUN

Met het proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN dat nu gaat lopen in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk, willen de onderzoekers enkele belangrijke vragen beantwoorden. Eén daarvan is: hoe bereiken en informeren we de mensen die het meeste risico lopen?

Hoe vaak CT-scan?

Een andere belangrijke vraag is: hoe vaak moeten er CT-scans worden gemaakt? ‘Bij 8 van de 10 deelnemers worden naar verwachting geen afwijkingen gevonden op de eerste CT-scan. Hebben zij dan een jaar later toch een nieuwe CT-scan nodig, of is het veilig om daar twee jaar mee te wachten? Dat wordt met deze studie ook onderzocht.’

Rookstopcoaches

Wat de onderzoekers wel willen beklemtonen: stoppen met roken, of liever nog: nooit beginnen met roken is de allerbeste manier om overlijden door longkanker te voorkomen. ‘De rookstopcoaches staan klaar voor de deelnemers die nog roken en behoefte hebben aan ondersteuning’, zegt Van der Aalst.

'Verminderen ernstige gevolgen longkanker'

Maar omdat er nu eenmaal veel mensen zijn die roken, of dat in het verleden lang hebben gedaan, kan de 4-IN-THE-LUNG-RUN-studie -en op termijn een écht bevolkingsonderzoek- bijdragen aan het verminderen van de ernstige gevolgen van longkanker, vinden de onderzoekers.

Uitnodigingen

De 400.000 Nederlanders die binnenkort een brief krijgen, wonen rondom de screeningslocaties. Het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek van het Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut (Amsterdam) is het eerste centrum dat in Nederland van start gaat. De persoonsgegevens zijn verkregen via de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Proefbevolkingsonderzoek

In totaal worden in Nederland en de 4 andere Europese landen 26.000 mensen onderzocht. Om te bepalen of iemand echt kan deelnemen, vragen de onderzoekers mensen om een vragenlijst in te vullen. Het onderzoeksteam bepaalt daarna of ze echt aan alle eisen voldoen.

Deelnemer altijd doorverwezen naar longarts bij 'verdachte' CT-scan

‘Mensen bij wie op een eerste CT-scan geen afwijkingen worden gevonden, hebben een iets kleinere kans op longkanker in de jaren erna. We onderzoeken daarom of het inderdaad veilig is om met de vervolg CT-scan 2 jaar te wachten, in plaats van 1 jaar.’ Wordt er iets verdachts gevonden op de CT-scan, dan wordt een deelnemer altijd naar de longarts gestuurd. De longarts bekijkt dan of het om longkanker gaat. De onderzoekers hopen binnen enkele jaren het resultaat te hebben.