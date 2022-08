Eerste kinderen doen mee aan Europees onderzoek van UMC Utrecht: werkt één coronavaccinatie ook?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud beschermen tegen corona? UMC Utrecht onderzoekt of één prik van het Pfizer-BioNTech vaccin evengoed beschermt als twee prikken bij kinderen die corona hebben gehad. Kinderen die gevaccineerd willen worden kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek. Elsa van zeven is het eerste kind dat recent aan dit CoVacc onderzoek mee heeft gedaan.

Elsa, een fictieve naam wegens privacy redenen, is een meisje van zeven dat zelf graag mee wilde doen aan het onderzoek. Haar moeder gaf haar daarom op. “Ze wilde meedoen, is gefascineerd door ziekenhuisseries en wil altijd graag andere kinderen helpen. Het is een reeds goedgekeurd vaccin, dus ik zag ook geen problemen”.

Waarom dit onderzoek bij kinderen van deze jonge leeftijd? Dr. Patricia Bruijning, kinderarts, epidemioloog en hoofdonderzoeker van het CoVacc onderzoek: “Wanneer kinderen zich laten vaccineren tegen corona, krijgen ze standaard twee prikken. Maar als je al eerder corona hebt gehad, krijg je soms maar één prik. We willen – voor kinderen die zich willen laten vaccineren - onderzoeken of één prik net zo goed werkt als twee. Maar wel met mogelijk minder bijwerkingen en minder stress”.

Het CoVacc onderzoek zoekt 200 kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud in Europa, waaronder dus ook in Nederland, om te onderzoeken wat nu eigenlijk het beste is: één of twee prikken.

Aanmelden kinderen

Kinderen van minimaal 5 en maximaal 11 jaar oud kunnen deelnemen aan het CoVacc onderzoek. Ouders of voogden kunnen hen opgeven. Deelname is mogelijk wanneer het kind al corona heeft gehad en nog geen vaccinatie tegen corona heeft gekregen, maar dit wel graag zou willen.

Aanmelden voor dit onderzoek is mogelijk via https://www.vaccinatiestudie.nl/onderzoeken/covacc. Door aan te melden, wordt nog geen verplichting aan gegaan.