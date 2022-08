Een derde van doelgroep heeft nu prik tegen monkeypox

Al 10.440 vaccinaties tegen monkeypox zijn in de afgelopen weken gezet. Dat is ongeveer een derde van de doelgroep die op dit moment in aanmerking komt voor het vaccin tegen monkeypox, dat ook apenpokken genoemd wordt. Verreweg de meeste vaccinaties werden in Amsterdam (3627) gegeven. Het aantal meldingen van monkeypox in Nederland steeg deze week tot 1136.

Afgelopen maand werden de eerste uitnodigingen verstuurd aan mensen die een verhoogd risico hebben om monkeypox te kunnen krijgen en inmiddels zijn in alle GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst-regio’s al vaccinaties gezet. Ondanks de vakantieperiode werden in de afgelopen weken al 10.440 vaccinaties gegeven.

Meldingen

In mei werd de eerste persoon met monkeypox in Nederland gemeld. Hierna nam het aantal snel toe met een piek in juli. Daarna nam het aantal dagelijkse meldingen af. Inmiddels lijkt er sprake van een stabilisatie. Ook wereldwijd lijkt er in sommige landen sprake te zijn van een afvlakking, ondanks dat er dagelijks nog veel mensen besmet raken.

Verreweg de meeste mensen raken besmet door seks (96%), waarbij 92% van de positief geteste personen een of meerdere losse partners had. Meer dan 4 op de 10 personen had groepsseks. Vooral MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen) raakten besmet (98%), maar ook heteromannen en vrouwen kregen monkeypox.

Vaccinatie

Het effect van de vaccinaties is nog niet terug te zien in het aantal meldingen. Het duurt maximaal 6 weken tot de volledige vaccinatie werkt. Ondanks dat het middel getest is op veiligheid en effectiviteit tegen klassieke pokken, is nog niet bekend hoe groot het effect precies tegen monkeypox is. Het blijft dan ook belangrijk om bij mogelijke klachten (bij jezelf of je sekspartner), ook na vaccinatie, geen intiem contact te hebben en je te laten testen.