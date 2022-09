Veel kinderen met RS-virus in de zomer en late griepepidemie in seizoen 2021-2022

In de zomer van 2021 meldden ziekenhuizen opmerkelijk veel kinderen met het RS (respiratoir syncytieel)-virus. Het aantal meldingen van mensen met een positieve coronatest nam na de zomer 2021 snel toe. En na een jaar bijna geen griep, was er in het begin van 2022 een griepepidemie. Dit blijkt uit het overzicht van het aantal patiënten met griep en andere luchtweginfecties dat het RIVM elk jaar publiceert.

Hoewel het RS (respiratoir syncytieel)-virus normaal gesproken vooral rond gaat in de winter, was het aantal infecties in de winter 2020-2021 erg laag. Pas in het voorjaar van 2021 nam het aantal kinderen met het RS-virus toe. Ziekenhuizen meldden een piek in het aantal infecties in de zomer van 2021. Daarna daalde dit aantal weer, maar bleef hoger dan voorgaande jaren.

Meer positieve coronatesten door nieuwe varianten

Het aantal besmettingen met het coronavirus nam na de zomer van 2021 snel toe door de opkomst van de delta- en omikronvariant. Tussen mei 2021 en mei 2022 zijn ruim 6,4 miljoen mensen positief getest op corona. Ongeveer 45.000 mensen lagen met COVID-19 in het ziekenhuis, waarvan ruim 5.700 op de intensive care.

Griepepidemie in 2022

Waar er in het griepseizoen 2020-2021 weinig mensen waren met griep, was er in de winter van 2021-2022 sprake van een griepepidemie. Deze begon later dan in eerdere seizoenen en duurde 13 weken. Er waren naar schatting 795.000 mensen met griep.

Overige luchtweginfecties

Het aantal gemelde Q-koorts patiënten was in 2021 gelijk aan het jaar ervoor. Het aantal legionella patiënten was aanzienlijk hoger dan in 2020. Ook waren er meer mensen met tuberculose, al was dit aantal nog steeds lager dan voor de coronapandemie. Het aantal gemelde patiënten van psittacose (papegaaienziekte) was aanzienlijk lager dan vorig jaar en de jaren ervoor.